Защитника «Лады» Баранцева оштрафовали за удар клюшкой во встрече с «Автомобилистом»
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги оштрафовал защитника «Лады» Дениса Баранцева за удар клюшкой в ногу форварда «Автомобилиста» Ника Меркли в очном матче команд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Меркли (Бывальцев) – 15:50 (5x5) 1:1 Юртайкин (Неколенко) – 23:21 (5x5) 2:1 Кугрышев (Волков) – 30:01 (5x5) 2:2 Да Коста (Хрипунов) – 31:47 (5x5) 2:3 Бывальцев (Воробьёв, Хрипунов) – 53:32 (5x5) 2:4 Блэкер (Бывальцев) – 59:41 (en)
«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Лады» Дениса Баранцева наказание по п.1.15.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении лиги.
«Лада» с 42 баллами в активе располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 68 очками занимает третье место в таблице Востока.
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