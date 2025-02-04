Защитника «Лады» Баранцева оштрафовали за удар клюшкой во встрече с «Автомобилистом»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги оштрафовал защитника «Лады» Дениса Баранцева за удар клюшкой в ногу форварда «Автомобилиста» Ника Меркли в очном матче команд.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Лады» Дениса Баранцева наказание по п.1.15.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении лиги.

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«Лада» с 42 баллами в активе располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 68 очками занимает третье место в таблице Востока.