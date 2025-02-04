Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«А Кубок Стэнли я тоже получу?» Дональд Трамп — во время встречи с «Флоридой»

«А Кубок Стэнли я тоже получу?» Дональд Трамп — во время встречи с «Флоридой»
Комментарии

Президент США Дональд Трамп во время приёма игроков «Флориды Пантерз» в шутку спросил, получит ли он Кубок Стэнли, который находился на встрече. Хоккеисты вручили Трампу несколько подарков. Он получил два клубных свитера и золотую клюшку. Политик сказал, что клюшка наверняка очень тяжёлая.

«О, я подниму её. Неважно, что мне придётся для этого сделать, но я её подниму». После фотографирования Трамп показал пальцем на стоявший в стороне Кубок Стэнли. «А его я тоже получу?» — заявил Дональд.

Фото: whitehouse.gov

Ранее Трамп во время приёма игроков «Флориды Пантерз» в шутливой форме спросил у игроков, знают ли они легендарного экс-форварда Уэйна Гретцки.

Материалы по теме
Дональд Трамп — игрокам «Флориды»: вы когда-нибудь слышали об Уэйне Гретцки?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android