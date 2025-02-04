«А Кубок Стэнли я тоже получу?» Дональд Трамп — во время встречи с «Флоридой»

Президент США Дональд Трамп во время приёма игроков «Флориды Пантерз» в шутку спросил, получит ли он Кубок Стэнли, который находился на встрече. Хоккеисты вручили Трампу несколько подарков. Он получил два клубных свитера и золотую клюшку. Политик сказал, что клюшка наверняка очень тяжёлая.

«О, я подниму её. Неважно, что мне придётся для этого сделать, но я её подниму». После фотографирования Трамп показал пальцем на стоявший в стороне Кубок Стэнли. «А его я тоже получу?» — заявил Дональд.

Фото: whitehouse.gov

Ранее Трамп во время приёма игроков «Флориды Пантерз» в шутливой форме спросил у игроков, знают ли они легендарного экс-форварда Уэйна Гретцки.