Специалист Павел Зубов утверждён на посту главного тренера «Лады», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Под руководством Зубова, который возглавлял тольяттинцев с приставкой «исполняющий обязанности» с середины ноября, автозаводцы провели 25 матчей и одержали восемь побед. С начала текущего регулярного чемпионата 52-летний специалист являлся старшим тренером «Лады». Действующее соглашение с Зубовым рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Напомним, «Лада» с 42 баллами в активе располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре тольяттинский клуб встретится с «Нефтехимиком» сегодня, 4 февраля.