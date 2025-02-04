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Павел Зубов утверждён на посту главного тренера «Лады»

Павел Зубов утверждён на посту главного тренера «Лады»
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Специалист Павел Зубов утверждён на посту главного тренера «Лады», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Под руководством Зубова, который возглавлял тольяттинцев с приставкой «исполняющий обязанности» с середины ноября, автозаводцы провели 25 матчей и одержали восемь побед. С начала текущего регулярного чемпионата 52-летний специалист являлся старшим тренером «Лады». Действующее соглашение с Зубовым рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Напомним, «Лада» с 42 баллами в активе располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре тольяттинский клуб встретится с «Нефтехимиком» сегодня, 4 февраля.

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