Григорий Панин поделился впечатлениями от работы на тренерском мостике «Салавата Юлаева»

Травмированный защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился впечатлениями от работы на тренерском мостике во время встречи с «Металлургом» (6:4).

«Моя личная задача была в том, чтобы посмотреть на игру с другой стороны, а потом свой взгляд озвучить ребятам. Потому что когда ты хоккеист, то ты приезжаешь со смены уставший, можешь задохнуться, а тебе нужно быстрее восстановиться, ведь, возможно, через смену ты опять выйдешь на лёд. У тебя нет мысли подумать за другого. А, когда ты на такой скамейке, то смотришь, кто и как играет. Я думаю, что тренерская работа – это шахматы, где надо предугадывать ходы соперника, анализировать и ставить задачу.

Было достаточно волнительно в течение матча, потому что ты уже находишься со стороны тренера и думаешь не только за себя, но и за игроков. Интересный опыт. Я кого-то поддерживал, но в основном я был наблюдателем, потому что есть тренерский штаб, у которого налажена своя рутина. Мне нужно было просто посмотреть, как это происходит со стороны», — приводит слова Панина «БИЗНЕС Online».

Напомним, во встрече с «Авангардом» (2:4) игрок обороны сломал ребро и попал в реанимацию. По словам генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова, Панин пропустит минимум месяц.