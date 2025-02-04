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Григорий Панин поделился впечатлениями от работы на тренерском мостике «Салавата Юлаева»

Григорий Панин поделился впечатлениями от работы на тренерском мостике «Салавата Юлаева»
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Травмированный защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился впечатлениями от работы на тренерском мостике во время встречи с «Металлургом» (6:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Гераськин) – 06:10 (5x4)     1:1 Ливо (Хафизуллин) – 14:06 (5x4)     2:1 Ремпал (Хмелевски, Науменков) – 16:56 (5x5)     2:2 Михайлис (Яковлев, Джозефс) – 21:39 (5x5)     2:3 Моисеев (Коробкин) – 21:52 (5x5)     2:4 Юров (Петунин) – 41:44 (5x5)     3:4 Алалыкин (Комаров) – 42:17 (5x5)     4:4 Цулыгин (Науменков, Тодд) – 44:26 (5x4)     5:4 Ремпал – 46:16 (5x5)     6:4 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 57:19 (5x5)    

«Моя личная задача была в том, чтобы посмотреть на игру с другой стороны, а потом свой взгляд озвучить ребятам. Потому что когда ты хоккеист, то ты приезжаешь со смены уставший, можешь задохнуться, а тебе нужно быстрее восстановиться, ведь, возможно, через смену ты опять выйдешь на лёд. У тебя нет мысли подумать за другого. А, когда ты на такой скамейке, то смотришь, кто и как играет. Я думаю, что тренерская работа – это шахматы, где надо предугадывать ходы соперника, анализировать и ставить задачу.

Было достаточно волнительно в течение матча, потому что ты уже находишься со стороны тренера и думаешь не только за себя, но и за игроков. Интересный опыт. Я кого-то поддерживал, но в основном я был наблюдателем, потому что есть тренерский штаб, у которого налажена своя рутина. Мне нужно было просто посмотреть, как это происходит со стороны», — приводит слова Панина «БИЗНЕС Online».

Напомним, во встрече с «Авангардом» (2:4) игрок обороны сломал ребро и попал в реанимацию. По словам генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова, Панин пропустит минимум месяц.

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