Борис Михайлов высказался о недопуске ИИХФ сборной России на чемпионат мира — 2026
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске сборной России по хоккею до чемпионата мира — 2026.
«Решение ИИХФ — вполне ожидаемое. Не думаю, что, проснувшись, они поменяли своё мнение. Некоторые члены международной федерации говорят объективно, но, видимо, не все ещё созрели. Вот когда у них в голове что-то изменится, тогда, может, и будет потепление», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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