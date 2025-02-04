Борис Михайлов высказался о недопуске ИИХФ сборной России на чемпионат мира — 2026

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске сборной России по хоккею до чемпионата мира — 2026.

«Решение ИИХФ — вполне ожидаемое. Не думаю, что, проснувшись, они поменяли своё мнение. Некоторые члены международной федерации говорят объективно, но, видимо, не все ещё созрели. Вот когда у них в голове что-то изменится, тогда, может, и будет потепление», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.