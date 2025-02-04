«Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск
Сегодня, 4 февраля, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Матч «Локомотив» — «Спартак» 4 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Ярославский «Локомотив» с 80 очками после 52 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
«Спартак» после 50 встреч находится на пятой строчке Запада Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 65 очков.
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