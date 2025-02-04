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«Северсталь» продлила контракт с 22-летним нападающим

«Северсталь» продлила контракт с 22-летним нападающим
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22-летний нападающий Иван Подшивалов продлил контракт с «Северсталью» на два года. Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

Форвард проводит четвёртый сезон в составе череповецкой команды. Всего в карьере Ивана в Континентальной хоккейной лиге 28 (12+16) результативных баллов в 133 матчах.

В нынешнем сезоне Подшивалов провёл 51 встречу, забросил пять шайб и отдал девять результативных передач с показателем полезности «-1».

«Северсталь» в текущем сезоне провела 52 матча и на данный момент располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Подопечные Андрея Козырева имеют в активе 67 баллов.

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