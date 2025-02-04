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Каменский отреагировал на слова Трампа о включении Бобровского в Зал славы НХЛ

Каменский отреагировал на слова Трампа о включении Бобровского в Зал славы НХЛ
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Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский должен быть включён в Зал славы НХЛ.

«Прежде чем войти в Зал славы, нужно пройти определённые процедуры. Бобровский однозначно заслужил своей игрой туда войти, и я думаю, что это обязательно случится. Он выиграл Кубок Стэнли, признавался лучшим вратарём сезона, продолжает играть на высочайшем уровне, поэтому сомнений в этом никаких нет. Но сначала Бобровскому нужно завершить карьеру, а потом уже этот вопрос решится.

Очень почётно, что наших хоккеистов ценит и отмечает президент США. Для нашего хоккея и для Бобровского лично — это высокая оценка», — приводит слова Каменского ТАСС.

Матч «Локомотив» — «Спартак» 4 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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