Каменский отреагировал на слова Трампа о включении Бобровского в Зал славы НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский должен быть включён в Зал славы НХЛ.

«Прежде чем войти в Зал славы, нужно пройти определённые процедуры. Бобровский однозначно заслужил своей игрой туда войти, и я думаю, что это обязательно случится. Он выиграл Кубок Стэнли, признавался лучшим вратарём сезона, продолжает играть на высочайшем уровне, поэтому сомнений в этом никаких нет. Но сначала Бобровскому нужно завершить карьеру, а потом уже этот вопрос решится.

Очень почётно, что наших хоккеистов ценит и отмечает президент США. Для нашего хоккея и для Бобровского лично — это высокая оценка», — приводит слова Каменского ТАСС.