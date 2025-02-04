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ИИХФ не допустила сборную России по хоккею до участия в ЧМ-2026

ИИХФ не допустила сборную России по хоккею до участия в ЧМ-2026
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила сборную России до участия в чемпионате мира 2026 года, сообщает ФХР.

2-4 февраля в Швейцарии проходит заседание совета ИИХФ, на котором обсуждается вопрос допуска российских команд к международным турнирам.

Отметим, что согласно уставу ИИХФ есть ещё две возможности вернуть Россию на молодёжный чемпионат мира/Олимпийские игры — на конгрессе в мае и на заседании совета ИИХФ в октябре.

Чемпионат мира 2026 года примут Цюрих и Фрибург (Швейцария). Сборная России также пропустит мировое первенство 2025 года, которое состоится в мае в Швеции и Дании.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.

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