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В ФХР назвали условие для допуска сборной России по хоккею до ЧМ-2026

В ФХР назвали условие для допуска сборной России по хоккею до ЧМ-2026
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Федерация хоккея России заявила, что у неё будет право оспорить решение ИИХФ не допускать сборную России до чемпионата мира — 2026 после окончания ЧМ-2025.

Кроме того, Международная федерация хоккея (ИИХФ) допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооружённого конфликта на Украине.

2-4 февраля в Швейцарии проходит заседание совета ИИХФ, на котором обсуждается вопрос допуска российских команд к международным турнирам.

Согласно уставу ИИХФ есть ещё две возможности вернуть Россию на МЧМ/ОИ — на конгрессе в мае и на заседании совета ИИХФ в октябре. Чемпионат мира 2026 года примут Цюрих и Фрибург (Швейцария). Сборная России также пропустит мировое первенство 2025 года, которое состоится в мае в Швеции и Дании.

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