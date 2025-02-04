Павел Буре: решение об участии сборной России по хоккею в ОИ-2026 будет принимать МОК

Специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре прокомментировал недопуск сборной России по хоккею до ЧМ-2026 и рассказал, что решение об участии команды в ОИ-2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

«На протяжении трёх лет наша федерация и я лично активно работали с ИИХФ и всей хоккейной семьёй, чтобы сборная России смогла вернуться на международную арену. За это время мы добились того, что нашу позицию наконец слышат партнёры. На последнем заседании я лично выступал три раза. До этого нам вообще не давали озвучивать свою позицию или даже присутствовать на заседании.

Одним из аргументов ИИХФ не допускать нашу команду была безопасность участников. По нашему мнению, этот аргумент недостаточно сильный. В НХЛ выступают более 50 россиян. Российские пловцы, шахматисты, представители других видов спорта участвуют в международных соревнованиях – и никаких инцидентов на них не происходит. Одним из наших предложений было профинансировать дополнительную безопасность российской команды, только чтобы болельщики хоккея по всему миру снова увидели в деле одну из сильнейших сборных планеты.

Какое бы решение ни было принято сейчас, ИИХФ в любом случае придётся допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьёмся своего. Отмечу, что решение об участии национальной сборной России на Олимпиаде 2026 года в Милане будет принимать Международный олимпийский комитет», — цитирует Буре ФХР.