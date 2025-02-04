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Губерниев — о недопуске России на ЧМ-2026: самая большая мгла ночью — перед рассветом

Губерниев — о недопуске России на ЧМ-2026: самая большая мгла ночью — перед рассветом
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Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о продлении отстранения сборной России по хоккею.

«ИИХФ никуда нас не вернула. А, кто что ожидал, собственно говоря? Понятно, что нас никуда не вернут. Чемпионат мира по-прежнему без нас, уже четвёртый.

Но здесь не надо путать возможное участие в олимпийском хоккейном турнире. Представляете, какие это деньги, интерес, НХЛ играет. Оргкомитет [Олимпийских игр] посчитает возможные плюсы, бонусы с учётом возможного нашего участия. Это одна история. Не надо путать ИИХФ, где мгла и темень, и возможное олимпийское просветление. Не будем забывать, что самая большая темень и мгла ночью — перед рассветом», — заявил Губерниев в своём телеграм-канале.

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