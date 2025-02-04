«Лицемерное решение». А. Медведев — о продлении отстранения сборной России по хоккею

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске сборной России по хоккею до ЧМ-2026.

«Лицемерное решение, опять под смехотворной вывеской заботы о безопасности и сохранности наших сборных и невозможности интегрировать их в соревновательный процесс. Бог им судья. А хоккейным богам это точно не нравилось и не нравится», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

ИИХФ допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооружённого конфликта на Украине. Отметим, что согласно уставу ИИХФ есть ещё две возможности вернуть Россию на молодёжный чемпионат мира/Олимпийские игры — на конгрессе в мае и на заседании совета ИИХФ в октябре.