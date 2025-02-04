Сушинский: чтобы Россию вернули, должны сняться санкции — не питал никаких надежд

Чемпион мира Максим Сушинский оценил решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске сборной России по хоккею до ЧМ-2026.

«Нет логистики, нет ничего. Санкции должны сняться, чтобы сборная России участвовала в чемпионате мира. Всё остальное тоже должно быть снято. Пока этого не будет сделано, шансов мало. Я не питал никаких надежд. А что у нас изменилось в сравнении с прошлым годом? В Америке поменялся президент, а мы думаем, что у нас всё сразу хорошо будет! Может, что-то поменяется, когда о чём-то договорятся. Пока — только разговоры.

Конечно, хочется, чтобы всё это побыстрее ушло и мы съездили поболеть за наших ребят. Думаю, больше шансов, что мы поучаствуем в Кубке мира. Организация привыкла зарабатывать деньги. С багажом российских хоккеистов в НХЛ это будет очень интересное мероприятие. Здесь больше шансов на допуск российских игроков», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.