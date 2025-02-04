Дементьев: ИИХФ пытается играть по своим неведомым здравому смыслу правилам

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России по хоккею.

«Определённые оптимистичные ожидания о допуске сборных России и Беларуси витали в атмосфере. Но, к большому сожалению, они не оправдались. Похоже, ИИХФ пытается играть по своим неведомым здравому смыслу правилам, объясняя недопуск невозможностью «обеспечить безопасность» наших спортсменов. Смешно, но такова реальность», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

ИИХФ допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооружённого конфликта на Украине. Отметим, что согласно уставу ИИХФ есть ещё две возможности вернуть Россию на молодёжный чемпионат мира/Олимпийские игры — на конгрессе в мае и на заседании совета ИИХФ в октябре.