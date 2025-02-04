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ЦСКА и «Автомобилист» совершили обмен спортивными правами

ЦСКА и «Автомобилист» совершили обмен спортивными правами
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ЦСКА и «Автомобилист» совершили обмен спортивными правами на хоккеистов, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Московский клуб получил спортивные права на нападающего Егора Соколова, «Автомобилист» — на его коллегу по амплуа Данила Гущина.

24-летний Соколов начинал заниматься хоккеем в Екатеринбурге, затем на юниорском и молодёжном уровне выступал за челябинский «Трактор». Начиная с сезона-2017/2018, он играет в североамериканских лигах, на его счету 13 матчей в НХЛ. Егор неоднократно выступал за сборную России по своему возрасту и в 2020 году стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.

22-летний Гущин провёл один сезон в хоккейной школе ЦСКА, с 2018 года он играет в Северной Америке, сейчас выступает за «Сан-Хосе Шаркс». В текущем сезоне на счету Данила 10 матчей в НХЛ и одна передача в активе.

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