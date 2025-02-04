МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по допуску хоккейной сборной России на ОИ-2026 после выборов президента. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии с 19 по 21 марта.

Напомним, сегодня, 4 февраля, Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила сборную России до участия в чемпионате мира 2026 года. ИИХФ допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооружённого конфликта на Украине.

Ранее специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре заявил, что ФХР оспорит решение о недопуске сборной.