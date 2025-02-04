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Плющев: пока Вашингтон не даст отмашку, решений в отношении допуска России не будет

Плющев: пока Вашингтон не даст отмашку, решений в отношении допуска России не будет
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) не допустить сборную России по хоккею до чемпионата мира — 2026.

«Не удивлён недопуском сборной России. Я реалист. Многих обнадёжило, что российских представителей пригласили для обсуждения каких-то вопросов. Подумали, что вопрос о допуске будет решён. Но я реально подходил к этим вопросам. Считаю, что, пока не решатся основные вопросы на поле боя, никаких допусков не будет.

Пока Вашингтон не даст отмашку, никто особенных решений в отношении сборной России принимать не будет. А после Кубка мира могут быть поползновения, когда НХЛ примет решение о допуске сборной России к турниру. Сейчас ясно, что там в унисон поют прибалты, скандинавы и некоторые славяне. Я бы не надеялся, что будет принято решение. Но уже видно, что идут какие-то подвижки. Будем надеяться, что вода камень точит», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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