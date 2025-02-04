Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс главный тренер сборной России Быков: очень сожалею о решении ИИХФ

Экс главный тренер сборной России Быков: очень сожалею о решении ИИХФ
Комментарии

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков оценил решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске сборной России по хоккею до ЧМ-2026.

«Очень надеялся, что сборную России допустят до чемпионата мира в 2026 году. Очень сожалею о таком решении ИИХФ», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 4 февраля, Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила сборную России до участия в чемпионате мира 2026 года. ИИХФ допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооружённого конфликта на Украине.

Ранее специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре заявил, что ФХР оспорит решение о недопуске сборной.

Материалы по теме
Трамп не помог. Бан России в международном хоккее продлён ещё на год
Трамп не помог. Бан России в международном хоккее продлён ещё на год
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android