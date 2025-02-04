Экс главный тренер сборной России Быков: очень сожалею о решении ИИХФ

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков оценил решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске сборной России по хоккею до ЧМ-2026.

«Очень надеялся, что сборную России допустят до чемпионата мира в 2026 году. Очень сожалею о таком решении ИИХФ», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 4 февраля, Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила сборную России до участия в чемпионате мира 2026 года. ИИХФ допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооружённого конфликта на Украине.

Ранее специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре заявил, что ФХР оспорит решение о недопуске сборной.