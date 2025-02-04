«Сибирь» набрала очки в 10-м матче подряд, крупно победив в гостях «Амур»

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.
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На 36-й секунде первого периода Девин Броссо с передач Олега Ли и Игната Коротких открыл счёт во встрече.
В начале второго периода Владислав Кара с передач Кирилла Рассказова и Георгия Белоусова восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Тейлор Бек с передач Брендана Лайпсика и Егора Аланова вывел «Сибирь» вперёд.
На второй минуте третьего периода Кирилл Рассказов сделал счёт 3:1. На пятой минуте периода Брендан Лайпсик с передач Тимура Ахиярова и Энди Андреоффа упрочил преимущество гостей. На 14-й минуте периода Никита Коротков с передач Антона Берлёва и Егора Аланова довёл счёт до крупного.
- 4 февраля 2025
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