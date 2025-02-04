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Амур — Сибирь, результат матча 2 февраля 2024, счет 1:5, КХЛ 2024-2025

«Сибирь» набрала очки в 10-м матче подряд, крупно победив в гостях «Амур»
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 5
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Броссо (Ли, Коротких) – 00:36 (5x5)     1:1 Кара (Рассказов, Белоусов) – 22:30 (5x5)     1:2 Бек (Лайпсик, Аланов) – 30:23 (5x5)     1:3 Рассказов – 41:28 (5x5)     1:4 Лайпсик (Ахияров, Андреофф) – 44:55 (5x5)     1:5 Коротков (Берлёв, Аланов) – 53:30 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 36-й секунде первого периода Девин Броссо с передач Олега Ли и Игната Коротких открыл счёт во встрече.

В начале второго периода Владислав Кара с передач Кирилла Рассказова и Георгия Белоусова восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Тейлор Бек с передач Брендана Лайпсика и Егора Аланова вывел «Сибирь» вперёд.

На второй минуте третьего периода Кирилл Рассказов сделал счёт 3:1. На пятой минуте периода Брендан Лайпсик с передач Тимура Ахиярова и Энди Андреоффа упрочил преимущество гостей. На 14-й минуте периода Никита Коротков с передач Антона Берлёва и Егора Аланова довёл счёт до крупного.

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