Крикунов: думал, сборной России разрешат сыграть на ЧМ-2026. Сколько можно?

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) не допустить сборную России по хоккею до чемпионата мира — 2026.

«Я думал, что сборной России разрешат сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Да, предпосылок не было, но с другой стороны — сколько можно? Это же хоккей, а им, видимо, хорошо без России — бороться не с кем. А когда российские хоккеисты вернутся, опять будут занимать первые или вторые места, кого-то откинет.

Чемпионат мира очень сильно поменялся без сборной России. Она входит в тройку сильнейших команд. Да и влияние российского хоккея на международный большое. Но есть надежда на скорое возвращение, слишком долго это продолжаться не может», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.