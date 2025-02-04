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Адмирал — Барыс, результат матча 2 февраля 2024, счет 4:3 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Барыс» отыгрался с 0:3, но уступил «Адмиралу» в овертайме
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Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Принс (Дерябин) – 04:11 (5x5)     2:0 Гутик (Петухов, Старков) – 13:38 (5x4)     3:0 Петухов – 27:22     3:1 Рахманов (Бочаров, Жусупбеков) – 28:07 (5x5)     3:2 Кайыржан (Данияр) – 50:11 (5x5)     3:3 Николишин (Сетдиков, Данияр) – 53:26 (5x4)     4:3 Шепелев (Гутик) – 64:41 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На пятой минуте первого периода Шейн Принс с передачи Дмитрия Дерябина открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Даниил Гутик с передач Егора Петухова и Степана Старкова удвоил преимущество хозяев.

На восьмой минуте второго периода Егор Петухов сделал счёт 3:0, реализовав буллит. Менее чем через минуту Михаил Рахманов с передач Станислава Бочарова и Аслана Жусупбекова забросил первую шайбу «Барыса» в матче.

На 11-й минуте третьего периода Динмухамед Кайыржан сократил отставание «Барыса» до минимума. На 14-й минуте периода Иван Николишин с передач Никиты Сетдикова и Саяна Данияра сделал счёт 3:3.

В овертайме Александр Шепелев принёс хозяевам победу.

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