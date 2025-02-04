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«Барыс» отыгрался с 0:3, но уступил «Адмиралу» в овертайме

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

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На пятой минуте первого периода Шейн Принс с передачи Дмитрия Дерябина открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Даниил Гутик с передач Егора Петухова и Степана Старкова удвоил преимущество хозяев.

На восьмой минуте второго периода Егор Петухов сделал счёт 3:0, реализовав буллит. Менее чем через минуту Михаил Рахманов с передач Станислава Бочарова и Аслана Жусупбекова забросил первую шайбу «Барыса» в матче.

На 11-й минуте третьего периода Динмухамед Кайыржан сократил отставание «Барыса» до минимума. На 14-й минуте периода Иван Николишин с передач Никиты Сетдикова и Саяна Данияра сделал счёт 3:3.

В овертайме Александр Шепелев принёс хозяевам победу.