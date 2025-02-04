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ИИХФ выступила с заявлением об отстранении сборных России и Беларуси

ИИХФ выступила с заявлением об отстранении сборных России и Беларуси
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) выступила с заявлением об отстранении сборных России и Беларуси на сезон-2025/2026.

«После последнего заседания совет ИИХФ считает, что пока небезопасно возвращать национальные и клубные сборные России и Беларуси на сезон-2025/2026. Поскольку текущие условия безопасности не позволяют обеспечить необходимые требования для организации турниров, гарантирующих безопасность всех, ИИХФ должна сохранить текущий статус-кво до дальнейшего уведомления.

Совет ИИХФ продолжит следить за ситуацией. Крайний срок для определения того, безопасно ли повторно включать Россию и Беларусь на сезон-2026/2027, — май 2026 года на заседании совета ИИХФ перед ежегодным конгрессом», — сказано в сообщении ИИХФ.

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