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Кожевников — о недопуске России на ЧМ-2026: ИИХФ — тупая профашистская организация

Кожевников — о недопуске России на ЧМ-2026: ИИХФ — тупая профашистская организация
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) не допустить сборную России по хоккею до чемпионата мира — 2026.

«Мы сами себя обманываем, особенно вы, журналисты. Какие-то мечты всё непонятные. Всё было заранее известно. ИИХФ – это профашистская организация, именно так получается по их действию. Мы можем рассчитывать только на канадцев, которые сделают Кубок Вызова, к которому ИИХФ будет непричастна. И все сразу сдуются, зачахнут. Канадцы убрали и послали эту организацию куда подальше и сами зовут сборные. Наши звёзды НХЛ всем нужны и интересны. Все хотят посмотреть на таких великих игроков, как Бобровский, Овечкин, Кучеров и другие. Это звёзды мирового хоккея. А ИИХФ, повторюсь, тупая профашистская организация, пусть сидят на ровном месте и играют свои чемпионаты мира уровня первенства двора», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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