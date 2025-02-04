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В «Ак Барсе» признали необходимость новой арены для клуба

В «Ак Барсе» признали необходимость новой арены для клуба
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Заместитель исполнительного директора по коммерции «Ак Барса» Станислав Прудников заявил о необходимости новой арены для казанского клуба.

«Впервые острый недостаток зрительских мест мы ощутили в финальной серии Кубка Гагарина – 2023, и на такой стадии он будет при любой вместимости арены. Что касается регулярного чемпионата, то для нас это первый подобный сезон. Увеличение зрительских мест вдвое – до 15 тысяч – будет излишним с точки зрения финансовых затрат. Оптимальным со всех сторон вариантом выглядит стадион на 12-13 тысяч посадочных мест», — приводит слова Прудникова «ТИ-Спорт».

Напомним, нынешней арене «Ак Барса» в этом году исполняется 20 лет. «Татнефть-арена» была построена в 2005 году и вмещает 8890 зрителей.

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