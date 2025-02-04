«Это трагедия». Экс-игрок СКА — о травме Кирилла Капризова

Экс-игрок СКА Максим Рыбин прокомментировал травму российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, после которой форвард перенёс операцию и выбыл минимум на месяц.

«Это трагедия. Получить травму, когда такой мощный сезон проводишь. Очевидно, что мог бороться за «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярки НХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Пожелаем ему скорейшего выздоровления. Это ключевая и определяющая фигура команды. Даже все инсайдеры пишут, что с такой игрой все $ 10+ млн, даже $ 12+ млн способен подписать. Кирилл заслужил любой контракт. Вот, ты играешь. Все ждут от тебя 120-130 очков за сезон. Как бац — вмешивается травма! К сожалению, неизбежная часть нашего спорта», — цитирует Рыбина «Советский спорт».