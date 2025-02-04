Инсайдер НХЛ: маловероятно, что Россия и Беларусь сыграют на ОИ-2026

Инсайдер НХЛ Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х выразил сомнения, что сборные России и Беларуси по хоккею сыграют на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Совет ИИХФ принял решение не допускать Россию и Беларусь к участию в соревнованиях в сезоне-2025/2026, сославшись на соображения безопасности.

Хотя Международный олимпийский комитет обладает юрисдикцией в отношении Олимпийских игр следующего года в Милане, представляется маловероятным, что эти страны будут там присутствовать», — написал Джонстон.

Сегодня, 4 февраля, Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила сборную России до участия в чемпионате мира 2026 года. ИИХФ допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооружённого конфликта на Украине.

Ранее специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре заявил, что ФХР оспорит решение о недопуске сборной.