Федерация хоккея Швеции поддержала решение ИИХФ об отстранении России от участия в ЧМ-2026

Глава федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон прокомментировал решение Международной федерации хоккея отстранить сборные России и Беларуси от участия в Чемпионате мира — 2026.

«Мы, шведские хоккеисты, поддерживаем это решение, которое абсолютно необходимо в сложившейся ситуации. Приятно уже знать условия проведения чемпионата мира в следующем сезоне», — цитирует Ларссона пресс-служба шведской федерации хоккея.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по допуску хоккейной сборной России на ОИ-2026 после выборов президента 19-21 марта.