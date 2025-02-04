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Нападающий «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о своём состоянии после травмы лица

Нападающий «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о своём состоянии после травмы лица
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Нападающий «Торпедо» Игорь Ларионов-младший рассказал о своём состоянии после травмы лица. Форвард получил повреждение в матче с ЦСКА (1:6) после попадания шайбы в лицо.

«Болельщики «Торпедо», привет! Спасибо всем, кто переживает за меня! У меня всё хорошо. Впереди у нас очень важный матч с «Витязем». Давайте все вместе поддержим нашу команду. Нам больше всего нужна ваша поддержка и любовь. Увидимся на льду. «Торпедо», вперёд!» — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Торпедо». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сегодня, 4 февраля, «Торпедо» принимает на своей площадке подмосковный «Витязь». Игра начнётся в 19:00 мск.

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