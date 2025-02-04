Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Континентальная хоккейная лига назвала арбитров на Матч звёзд в Новосибирске

Континентальная хоккейная лига назвала арбитров на Матч звёзд в Новосибирске
Аудио-версия:
Комментарии

Континентальная хоккейная лига объявила состав судейской бригады на Матч звёзд КХЛ 2025 в Новосибирске.

Главными арбитрами станут Юрий Оскирко и Александр Сергеев. Оскирко работает в Лиге с первого сезона — тогда он судил в качестве линейного арбитра. В 2010 году представлял КХЛ на Олимпийских играх в Ванкувере, где работал на матче за третье место между сборными Финляндии и Словакии. В сезоне-2013/2014 перешёл в главные судьи. Суммарно в Лиге на его счету 642 матча. Для Юрия предстоящий звёздный уик-энд будет вторым — он работал на Матче звёзд КХЛ в Минске в 2010 году в качестве линейного арбитра.

Линейными арбитрами звёздного уик-энда в Новосибирске будут Александр Сысуев и Торнике Кучава. Сысуев дебютировал в Лиге в сезоне-2010/2011, с тех пор на его счету — 640 матчей. Назначение на Матч звёзд КХЛ он также получил впервые. Кучава провёл свой первый матч в КХЛ в сезоне-2011/2012. Сейчас в его активе — 648 игр, но встречи главных звёзд КХЛ он ранее ещё не судил.

Матч звёзд КХЛ — 2025 стартует 8 февраля в Новосибирске. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы, мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдут вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android