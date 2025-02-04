Континентальная хоккейная лига назвала арбитров на Матч звёзд в Новосибирске

Континентальная хоккейная лига объявила состав судейской бригады на Матч звёзд КХЛ 2025 в Новосибирске.

Главными арбитрами станут Юрий Оскирко и Александр Сергеев. Оскирко работает в Лиге с первого сезона — тогда он судил в качестве линейного арбитра. В 2010 году представлял КХЛ на Олимпийских играх в Ванкувере, где работал на матче за третье место между сборными Финляндии и Словакии. В сезоне-2013/2014 перешёл в главные судьи. Суммарно в Лиге на его счету 642 матча. Для Юрия предстоящий звёздный уик-энд будет вторым — он работал на Матче звёзд КХЛ в Минске в 2010 году в качестве линейного арбитра.

Линейными арбитрами звёздного уик-энда в Новосибирске будут Александр Сысуев и Торнике Кучава. Сысуев дебютировал в Лиге в сезоне-2010/2011, с тех пор на его счету — 640 матчей. Назначение на Матч звёзд КХЛ он также получил впервые. Кучава провёл свой первый матч в КХЛ в сезоне-2011/2012. Сейчас в его активе — 648 игр, но встречи главных звёзд КХЛ он ранее ещё не судил.

Матч звёзд КХЛ — 2025 стартует 8 февраля в Новосибирске. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы, мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдут вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.