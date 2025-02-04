КХЛ вынесла предупреждение Игорю Никитину за критику арбитров матча с московским «Динамо»
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КХЛ вынесла предупреждение главному тренеру «Локомотива» Игорю Никитину, который выразил недовольство работой судей в матче с московским «Динамо» (2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Тесанов (Бут, Алексеев) – 02:15 (5x5) 2:0 Паник (Кирьянов, Фрейз) – 50:38 (5x5) 2:1 Швец-Роговой (Гусев, Готовец) – 54:42 (4x4)
«Лигой зафиксировано, что во время пресс-конференции после матча №563 «Локомотив» — «Динамо» (Москва) главный тренер команды «Локомотив» Игорь Никитин допустил публичные комментарии относительно судейства матча. На основании этого клубу вынесено предупреждение. В случае повторения подобного нарушения на клуб могут быть наложены штрафные санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ», — сказали в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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