КХЛ вынесла предупреждение Игорю Никитину за критику арбитров матча с московским «Динамо»

КХЛ вынесла предупреждение главному тренеру «Локомотива» Игорю Никитину, который выразил недовольство работой судей в матче с московским «Динамо» (2:1).

«Лигой зафиксировано, что во время пресс-конференции после матча №563 «Локомотив» — «Динамо» (Москва) главный тренер команды «Локомотив» Игорь Никитин допустил публичные комментарии относительно судейства матча. На основании этого клубу вынесено предупреждение. В случае повторения подобного нарушения на клуб могут быть наложены штрафные санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ», — сказали в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.