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«Это глупо, они лучшие». Игрок НХЛ — о неучастии сборной России на Турнире четырёх наций

«Это глупо, они лучшие». Игрок НХЛ — о неучастии сборной России на Турнире четырёх наций
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Один из игроков НХЛ, попавший в заявку своей сборной на Турнир четырёх наций заявил, что не понимает решения о неучастии игроков сборной России на турнире и считает их лучшими на данный момент в НХЛ.

«Я бы лучше вернулся домой в свою родную страну. Я бы предпочёл двухнедельный перерыв игре на Турнире четырёх наций. Обидно пропускать двухнедельный перерыв, но здорово будет сыграть против лучших игроков в мире. Только вот русским там не разрешили играть, это глупо. Сейчас они лучшие игроки в НХЛ», — цитирует неназванного игрока НХЛ The Athletic.

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. В мероприятии примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии.

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