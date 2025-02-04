Игроки минского «Динамо» выйдут в форме с символом борьбы с онкологическими заболеваниями

Сегодня, во Всемирный день борьбы против рака, игроки минского «Динамо» выйдут на лёд с символом борьбы с онкологическими заболеваниями — лавандовой лентой. Соперником белорусского клуба будет ХК «Сочи». Встреча пройдёт на домашней арене минского клуба и начнётся в 19:10 мск.

Ежегодно 4 февраля во Всемирный день борьбы с раком Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международное агентство по изучению рака оказывают поддержку Международному союзу против рака в распространении информации о мерах по облегчению бремени этого заболевания. Символом борьбы со всеми онкологическими заболеваниями стала лавандовая лента.