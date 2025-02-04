Игроки минского «Динамо» выйдут в форме с символом борьбы с онкологическими заболеваниями
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Сегодня, во Всемирный день борьбы против рака, игроки минского «Динамо» выйдут на лёд с символом борьбы с онкологическими заболеваниями — лавандовой лентой. Соперником белорусского клуба будет ХК «Сочи». Встреча пройдёт на домашней арене минского клуба и начнётся в 19:10 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
1-й период
0 : 0
ХК Сочи
Сочи
Ежегодно 4 февраля во Всемирный день борьбы с раком Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международное агентство по изучению рака оказывают поддержку Международному союзу против рака в распространении информации о мерах по облегчению бремени этого заболевания. Символом борьбы со всеми онкологическими заболеваниями стала лавандовая лента.
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