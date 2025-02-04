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Защитника «Лады» Сёмина удалили до конца матча за удар в голову игрока «Нефтехимика»

Защитника «Лады» Сёмина удалили до конца матча за удар в голову игрока «Нефтехимика»
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Нефтехимиком». После первого периода счёт 2:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
2-й период
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Капустин, Жукенов) – 01:37 (5x5)     0:2 Барбер (Сериков, Белозёров) – 10:26 (5x4)     1:2 Попугаев (Шараканов) – 32:01 (5x5)    

В середине второго периода жёсткий силовой приём провёл защитник «Лады» Владислав Сёмин, попавший локтем в голову нападающему «Нефтехимика» Григорию Селезнёву. Моментально за товарища по команде вступился Илья Пастухов и подрался с Сёминым. По итогам видеопросмотра на Сёмина был наложен большой плюс дисциплинарный до конца игры штрафы. Также оба хоккеиста получили по пять минут за драку. «Нефтехимик» реализовал это большинство.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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