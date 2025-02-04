«Грубые индивидуальные ошибки». И.о. главного тренера «Амура» — о поражении от «Сибири»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал поражение в домашнем матче с новосибирской «Сибирью» (1:5) и отметил, что игроки хабаровского клуба допустили много грубых индивидуальных ошибок, которыми грамотно воспользовался соперник.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 5
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Броссо (Ли, Коротких) – 00:36 (5x5) 1:1 Кара (Рассказов, Белоусов) – 22:30 (5x5) 1:2 Бек (Лайпсик, Аланов) – 30:23 (5x5) 1:3 Рассказов – 41:28 (5x5) 1:4 Лайпсик (Ахияров, Андреофф) – 44:55 (5x5) 1:5 Коротков (Берлёв, Аланов) – 53:30 (5x5)
«Очень хороший первый период, полностью выполняли тренерское задание на площадке. Грубые индивидуальные ошибки совершили, которыми воспользовался соперник. Гости сыграли грамотно по счёту, нам пришлось раскрыться, а забить не смогли свои моменты. Соперника поздравляю с победой», — цитирует Костючёнка пресс-служба хабаровского клуба.
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