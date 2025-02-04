«Грубые индивидуальные ошибки». И.о. главного тренера «Амура» — о поражении от «Сибири»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал поражение в домашнем матче с новосибирской «Сибирью» (1:5) и отметил, что игроки хабаровского клуба допустили много грубых индивидуальных ошибок, которыми грамотно воспользовался соперник.

«Очень хороший первый период, полностью выполняли тренерское задание на площадке. Грубые индивидуальные ошибки совершили, которыми воспользовался соперник. Гости сыграли грамотно по счёту, нам пришлось раскрыться, а забить не смогли свои моменты. Соперника поздравляю с победой», — цитирует Костючёнка пресс-служба хабаровского клуба.