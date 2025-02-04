«Вашингтон» — «Флорида»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 3:00 мск

В ночь на 5 февраля в Вашингтоне на «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Флоридой Пантерз». Встреча начнётся в 3:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон» уступил первое место в НХЛ «Виннипегу», и на даный момент отстаёт от канадского клуба на два очка при двух играх в запасе. Столичный клуб потерпел два поражения кряду, а «Флорида» подошла к этой встрече с трёхматчевой победной серией.

На данный момент лидер и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отстаёт на 17 шайб от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ. На счету россиянина 877 голов, у легендарного канадца — 894.