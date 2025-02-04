Главный тренер «Сибири» Епанчинцев оценил крупную победу над «Амуром»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал гостевую победу в матче с хабаровским «Амуром» (5:1) и отметил, что новосибирская команда неважно провела первый период, но добавила во втором и третьем.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 5
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Броссо (Ли, Коротких) – 00:36 (5x5) 1:1 Кара (Рассказов, Белоусов) – 22:30 (5x5) 1:2 Бек (Лайпсик, Аланов) – 30:23 (5x5) 1:3 Рассказов – 41:28 (5x5) 1:4 Лайпсик (Ахияров, Андреофф) – 44:55 (5x5) 1:5 Коротков (Берлёв, Аланов) – 53:30 (5x5)
«Первый период с нашей стороны был не лучшим, здорово соперник выглядел. Прессинговал нас, создавал моменты, но благодаря нашему вратарю – Денису Костину, мы остались в игре. Больше одного гола не пропустили. Второй и третий периоды, можно сказать, проснулись, забегали, заработали. Начали правильно двигать шайбу, создавать моменты, из этого забили хорошие голы, и победили», — цитирует Епанчинцева пресс-служба хабаровского клуба.
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