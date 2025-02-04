Главный тренер «Сибири» Епанчинцев оценил крупную победу над «Амуром»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал гостевую победу в матче с хабаровским «Амуром» (5:1) и отметил, что новосибирская команда неважно провела первый период, но добавила во втором и третьем.

«Первый период с нашей стороны был не лучшим, здорово соперник выглядел. Прессинговал нас, создавал моменты, но благодаря нашему вратарю – Денису Костину, мы остались в игре. Больше одного гола не пропустили. Второй и третий периоды, можно сказать, проснулись, забегали, заработали. Начали правильно двигать шайбу, создавать моменты, из этого забили хорошие голы, и победили», — цитирует Епанчинцева пресс-служба хабаровского клуба.