Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сибири» Епанчинцев оценил крупную победу над «Амуром»

Главный тренер «Сибири» Епанчинцев оценил крупную победу над «Амуром»
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал гостевую победу в матче с хабаровским «Амуром» (5:1) и отметил, что новосибирская команда неважно провела первый период, но добавила во втором и третьем.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 5
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Броссо (Ли, Коротких) – 00:36 (5x5)     1:1 Кара (Рассказов, Белоусов) – 22:30 (5x5)     1:2 Бек (Лайпсик, Аланов) – 30:23 (5x5)     1:3 Рассказов – 41:28 (5x5)     1:4 Лайпсик (Ахияров, Андреофф) – 44:55 (5x5)     1:5 Коротков (Берлёв, Аланов) – 53:30 (5x5)    

«Первый период с нашей стороны был не лучшим, здорово соперник выглядел. Прессинговал нас, создавал моменты, но благодаря нашему вратарю – Денису Костину, мы остались в игре. Больше одного гола не пропустили. Второй и третий периоды, можно сказать, проснулись, забегали, заработали. Начали правильно двигать шайбу, создавать моменты, из этого забили хорошие голы, и победили», — цитирует Епанчинцева пресс-служба хабаровского клуба.

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» набрала очки в 10-м матче подряд, крупно победив в гостях «Амур»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android