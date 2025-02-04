Защитник минского «Динамо» забросил шайбу в свои ворота на отложенном штрафе «Сочи»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Сочи». После первого периода впереди сочинская команда со счётом 3:0.

В середине первого периода на отложенном штрафе у «Сочи» защитник минского «Динамо» Роб Хэмилтон отдал пас назад в направлении своих ворот на партнёра по команде Вадима Мороза. Передача оказалась неточной, а шайба закатилась в пустые ворота минского клуба. Гол записали на форварда «Сочи» Дениса Венгрыжановского.

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