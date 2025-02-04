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Защитник минского «Динамо» забросил шайбу в свои ворота на отложенном штрафе «Сочи»

Защитник минского «Динамо» забросил шайбу в свои ворота на отложенном штрафе «Сочи»
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Сочи». После первого периода впереди сочинская команда со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Перерыв
1 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Швырёв (Корягин) – 05:52 (5x5)     0:2 Венгрыжановский – 13:42 (5x5)     0:3 Авершин (Волков, Швырёв) – 17:36 (5x5)     1:3 Пинчук (Волков, Гросс) – 28:16 (5x5)    

В середине первого периода на отложенном штрафе у «Сочи» защитник минского «Динамо» Роб Хэмилтон отдал пас назад в направлении своих ворот на партнёра по команде Вадима Мороза. Передача оказалась неточной, а шайба закатилась в пустые ворота минского клуба. Гол записали на форварда «Сочи» Дениса Венгрыжановского.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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