Защитник минского «Динамо» забросил шайбу в свои ворота на отложенном штрафе «Сочи»
Поделиться
В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Сочи». После первого периода впереди сочинская команда со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Перерыв
1 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Швырёв (Корягин) – 05:52 (5x5) 0:2 Венгрыжановский – 13:42 (5x5) 0:3 Авершин (Волков, Швырёв) – 17:36 (5x5) 1:3 Пинчук (Волков, Гросс) – 28:16 (5x5)
В середине первого периода на отложенном штрафе у «Сочи» защитник минского «Динамо» Роб Хэмилтон отдал пас назад в направлении своих ворот на партнёра по команде Вадима Мороза. Передача оказалась неточной, а шайба закатилась в пустые ворота минского клуба. Гол записали на форварда «Сочи» Дениса Венгрыжановского.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 4 февраля 2025
-
20:49
-
20:37
-
20:18
-
20:12
-
20:11
-
19:55
-
19:50
-
19:41
-
19:05
-
18:40
-
18:25
-
18:00
-
17:25
-
17:08
-
16:45
-
16:20
-
15:50
-
15:43
-
15:32
-
15:14
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:26
-
14:13
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:49
-
13:44
-
13:40
-
13:35
-
13:33
-
13:27
-
13:20