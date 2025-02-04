Вратарь СКА Плешков был заменён на 10-й минуте после трёх пропущенных шайб от «Ак Барса»

В Санкт-Петербурге на «СКА Арене» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и казанским «Ак Барсом». Идёт первый период — счёт 3:1 в пользу гостей.

Стартовый голкипер СКА Артемий Плешков был заменён на Павла Мойсевича после трёх пропущенных шайб к 10-й минуте матча. По воротам голкипера армейцев было нанесено шесть бросков. За «Ак Барс» голами отметились Семён Терехов, Артём Галимов и Алексей Пустозёров. Вскоре после замены вратаря СКА размочил счёт в матче.

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