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«Нефтехимик» нанёс «Ладе» седьмое поражение подряд

«Нефтехимик» нанёс «Ладе» седьмое поражение подряд
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Нефтехимиком». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Капустин, Жукенов) – 01:37 (5x5)     0:2 Барбер (Сериков, Белозёров) – 10:26 (5x4)     1:2 Попугаев (Шараканов) – 32:01 (5x5)     1:3 Селезнёв (Точилкин) – 36:27 (5x5)     2:3 Кугрышев (Государев) – 46:57 (5x5)     2:4 Ди (Крощинский, Капустин) – 56:12 (5x5)     3:4 Грошев (Алтыбармакян) – 59:48 (4x5)    

В середине второго периода жёсткий силовой приём провёл защитник «Лады» Владислав Сёмин, попавший локтем в голову нападающему «Нефтехимика» Григорию Селезнёву. Моментально за товарища по команде вступился Илья Пастухов и подрался с Сёминым. По итогам видеопросмотра на Сёмина был наложен большой плюс дисциплинарный до конца игры штрафы. Также оба хоккеиста получили по пять минут за драку. «Нефтехимик» реализовал это большинство. Голами в составе «Нефтехимика» отметились Андрей Белозёров, Райли Барбер, Григорий Селезнёв и Жан-Себастьен Ди. За хозяев голы забили Дмитрий Кугрышев, Никита Попугаев и Евгений Грошев.

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