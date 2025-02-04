Форвард «Ак Барса» Артём Галимов оформил хет-трик за первый период матча со СКА

В Санкт-Петербурге на «СКА Арене» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и казанским «Ак Барсом». После первого периода — счёт 6:1 в пользу гостей.

Стартовый голкипер СКА Артемий Плешков был заменён на Павла Мойсевича после трёх пропущенных шайб к 10-й минуте матча. По воротам голкипера армейцев было нанесено шесть бросков. За «Ак Барс» голами отметились Семён Терехов, Артём Галимов и Алексей Пустозёров. В ворота СКА влетело ещё три шайбы до окончания периода. Галимов отметился хет-триком, ещё одну шайбу забросил Никита Лямкин.

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