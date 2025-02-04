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Форвард «Ак Барса» Артём Галимов оформил хет-трик за первый период матча со СКА

Форвард «Ак Барса» Артём Галимов оформил хет-трик за первый период матча со СКА
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В Санкт-Петербурге на «СКА Арене» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и казанским «Ак Барсом». После первого периода — счёт 6:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
2 : 7
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5)     0:2 Галимов – 06:34 (5x5)     0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5)     1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5)     1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5)     1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5)     1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5)     1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5)     2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5)    

Стартовый голкипер СКА Артемий Плешков был заменён на Павла Мойсевича после трёх пропущенных шайб к 10-й минуте матча. По воротам голкипера армейцев было нанесено шесть бросков. За «Ак Барс» голами отметились Семён Терехов, Артём Галимов и Алексей Пустозёров. В ворота СКА влетело ещё три шайбы до окончания периода. Галимов отметился хет-триком, ещё одну шайбу забросил Никита Лямкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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