«Ак Барс» громит СКА после первого периода со счётом 6:1

В Санкт-Петербурге на «СКА Арене» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и казанским «Ак Барсом». После первого периода — счёт 6:1 в пользу гостей.

Главным героем первого периода стал нападающий «Ак Барса» Артём Галимов, оформивший хет-трик. Ещё по голу в составе казанской команды забили Семён Терехов, Алексей Пустозёров и Никита Лямкин. Единственную шайбу в составе СКА забросил Валентин Зыков. Отметим, что после трёх пропущенных шайб тренерский штаб петербургских армейцев заменил стартового голкипера Артемия Плешкова на Павла Мойсевича.