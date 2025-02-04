В Санкт-Петербурге на «СКА Арене» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и казанским «Ак Барсом». Идёт второй период — счёт 7:1 в пользу гостей.

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов стал автором хет-трика в первом периоде. Форвард казанского клуба забросил три шайбы к отметке в 19 минут и 5 секунд. Артём Галимов стал девятым игроком, сделавшим хет-трик в первом периоде матча КХЛ. Автором самого быстрого хет-трика с начала матча является нападающий «Йокерита» Никлас Хагман, забросивший три шайбы к 13 минутам и 36 секундам первого периода.