СКА стал лидером сезона КХЛ по голам, пропущенным при игре в большинстве

В Санкт-Петербурге на «СКА Арене» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и казанским «Ак Барсом». Идёт второй период — счёт 7:2 в пользу гостей.

В начале второго периода СКА получил шанс на реализацию большинства. Вместо этого петербургский клуб пропустил шайбу от Семёна Кошелева, который забил гол в меньшинстве. Этот гол стал для СКА седьмым, пропущенным при игре в большинстве, в текущем сезоне. По этому показателю петербургский клуб вышел на первое место в лиге, опередив «Сочи» и «Витязь», по шесть раз пропускавших шайбы при игре в большинстве.

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