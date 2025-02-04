СКА стал лидером сезона КХЛ по голам, пропущенным при игре в большинстве
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В Санкт-Петербурге на «СКА Арене» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и казанским «Ак Барсом». Идёт второй период — счёт 7:2 в пользу гостей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
3 : 7
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5) 0:2 Галимов – 06:34 (5x5) 0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5) 1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5) 1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5) 1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5) 1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5) 1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5) 2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5) 3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5)
В начале второго периода СКА получил шанс на реализацию большинства. Вместо этого петербургский клуб пропустил шайбу от Семёна Кошелева, который забил гол в меньшинстве. Этот гол стал для СКА седьмым, пропущенным при игре в большинстве, в текущем сезоне. По этому показателю петербургский клуб вышел на первое место в лиге, опередив «Сочи» и «Витязь», по шесть раз пропускавших шайбы при игре в большинстве.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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