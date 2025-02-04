«Торпедо» в упорном домашнем матче обыграло «Витязь» по буллитам
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Витязем». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:1 по буллитам.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Б
Витязь
Московская область
0:1 Воробьёв – 09:51 (5x5) 1:1 Фирстов (Томпсон, Стеклов) – 28:42 (5x5) 2:1 Кагарлицкий – 65:00
На 10-й минуте матча счёт открыл хоккеист «Витязя» Иван Воробьёв. В середине второго периода нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов сравнял счёт с передач Китона Томпсона и Кирилла Стеклова. Команды не смогли выявить победителя в основное время, а в овертайме «Торпедо» не сумело реализовать двойной малый штраф хоккеиста «Витязя». По буллитам победу одержали нижегородские хоккеисты. Победный буллит на счету Дмитрия Кагарлицкого.
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