«Торпедо» в упорном домашнем матче обыграло «Витязь» по буллитам

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Витязем». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:1 по буллитам.

На 10-й минуте матча счёт открыл хоккеист «Витязя» Иван Воробьёв. В середине второго периода нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов сравнял счёт с передач Китона Томпсона и Кирилла Стеклова. Команды не смогли выявить победителя в основное время, а в овертайме «Торпедо» не сумело реализовать двойной малый штраф хоккеиста «Витязя». По буллитам победу одержали нижегородские хоккеисты. Победный буллит на счету Дмитрия Кагарлицкого.