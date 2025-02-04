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Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
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18:40 Мск
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Локомотив — Спартак, результат матча 4 февраля, счет 4:5, КХЛ 2024-2025

«Спартак» обыграл лидера КХЛ «Локомотив» в матче с девятью голами
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Спартаком». Победу в результативной встрече одержали красно-белые со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 5
Спартак
Москва
0:1 Савиков (Беляев, Мансуров) – 08:57 (5x5)     1:1 Иванов (А. Радулов, Никулин) – 11:04 (5x5)     1:2 Ружичка (Локтионов) – 23:31 (5x5)     1:3 Орлов (Морозов, Порядин) – 41:09 (5x5)     2:3 Красковский (Сурин) – 41:40 (5x5)     2:4 Мальцев (Ружичка, Пашин) – 43:54 (5x3)     2:5 Голдобин (Морозов) – 44:47 (5x5)     3:5 Берёзкин (Кирьянов, Киселевич) – 51:23 (5x5)     4:5 Сергеев (Каюмов) – 59:59 (6x4)    

После второго периода счёт в матче был 2:1 в пользу «Спартака». В третьем периоде команды забросили ещё пять шайб на двоих. Отметим, что «Локомотив» получил пять малых штрафов, а «Спартак» лишь один — за полторы минуты до конца третьего периода. Голами в составе красно-белых отметились Адам Ружичка, Егор Савиков, Даниил Орлов, Михаил Мальцев и Николай Голдобин. За «Локомотив» шайбы забросили Георгий Иванов, Павел Красковский, Максим Берёзкин и Андрей Сергеев, забросивший шайбу на последней секунде матча.

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