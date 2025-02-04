Алексей Жамнов установил новый клубный рекорд «Спартака» по победам в КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Спартаком». Победу в результативной встрече одержали красно-белые со счётом 5:4.

Эта победа стала 76-й в «Спартаке» для главного тренера Алексея Жамнова. Специалист побил клубный рекорд красно-белых по числу побед в Континентальной хоккейной лиге. Ранее этот рекорд принадлежал Милошу Ржиге, одержавшему 75 побед во главе «Спартака» в КХЛ.

На данный момент «Спартак» расположился на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ, одержав 30 побед в 51 матче.