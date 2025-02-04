Минское «Динамо» отыгралось с 0:3 и одержало волевую победу в матче с «Сочи»
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Сочи». Волевую победу одержали хозяева со счётом 5:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Швырёв (Корягин) – 05:52 (5x5) 0:2 Венгрыжановский – 13:42 (en) 0:3 Авершин (Волков, Швырёв) – 17:36 (5x5) 1:3 Пинчук (Волков, Гросс) – 28:16 (5x5) 2:3 Шипачёв (Мороз, Бориков) – 42:25 (5x5) 3:3 Хэмилтон (Пинчук, Энас) – 42:44 (5x5) 4:3 Улле (Тирни, Горбунов) – 50:14 (5x4) 5:3 Мороз (Гросс, Энас) – 52:45 (5x3)
Первый период завершился со счётом 3:0 в пользу «Сочи». Одну из шайб в свои ворота забросил защитник «Динамо» Роб Хэмилтон. Во втором периоде минчане размочили счёт усилиями Виталия Пинчука. В третьем периоде хозяева переломили ход матча и забросили четыре шайбы подряд — отличились Вадим Шипачёв, Роб Хэмилтон, Ксавье Уэлле и Вадим Мороз.
Таким образом, минское «Динамо» впервые в сезоне обыграло «Сочи». В первой личной встрече сезона сочинцы победили со счётом 3:2.
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