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СКА — Ак Барс, результат матча 4 февраля, счет 3:8, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» разгромил СКА, забросив восемь шайб. Галимов оформил хет-трик в первом периоде
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В Санкт-Петербурге на «СКА Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и казанским «Ак Барсом». Разгромную победу одержали казанцы со счётом 8:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5)     0:2 Галимов – 06:34 (5x5)     0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5)     1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5)     1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5)     1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5)     1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5)     1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5)     2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5)     3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5)     3:8 Бровкин – 58:51 (en)    

Стартовый голкипер СКА Артемий Плешков был заменён на Павла Мойсевича после трёх пропущенных шайб к 10-й минуте матча. Первый период завершился со счётом 6:1 в пользу «Ак Барса». Главным героем этого отрезка матча стал нападающий казанского клуба Артём Галимов, оформивший хет-трик к 19-й минуте. Всего голами в составе «Ак Барса» отметились Галимов (3), Семён Терехов, Алексей Пустозёров, Никита Лямкин и Семён Кошелев. За СКА дублем отметился Захар Бардаков, ещё одну шайбу забросил Валентин Зыков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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