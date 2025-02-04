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ЦСКА — Авангард, результат матча 4 февраля, счет 2:1 Б, КХЛ 2024-2025

ЦСКА в тяжёлом матче одержал победу над «Авангардом» по буллитам
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Авангардом». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Б
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Окулов, Шарипзянов) – 05:47 (5x4)     1:1 Нестеров (Карнаухов, Мамин) – 34:43 (5x4)     2:1 Исхаков – 65:00    

На шестой минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Наиль Якупов, которому ассистировали Константин Окулов и Дамир Шарипзянов. ЦСКА удалось сравнять счёт в середине второго периода — гол в большинстве забил Никита Нестеров с передач Павла Карнаухова и Максима Мамина. В конце третьего периода омичи получили шанс на игру в формате «5 на 3», но не смогли реализовать большинство. Большой штраф за удар клюшкой получил защитник ЦСКА Владислав Провольнев. Овертайм также завершился без голов, а по буллитам победу одержали армейцы.

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