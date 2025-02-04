ЦСКА в тяжёлом матче одержал победу над «Авангардом» по буллитам

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Авангардом». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1 по буллитам.

На шестой минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Наиль Якупов, которому ассистировали Константин Окулов и Дамир Шарипзянов. ЦСКА удалось сравнять счёт в середине второго периода — гол в большинстве забил Никита Нестеров с передач Павла Карнаухова и Максима Мамина. В конце третьего периода омичи получили шанс на игру в формате «5 на 3», но не смогли реализовать большинство. Большой штраф за удар клюшкой получил защитник ЦСКА Владислав Провольнев. Овертайм также завершился без голов, а по буллитам победу одержали армейцы.